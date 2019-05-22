هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

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بعد تزايد التوتر بين واشنطن وإيران هناك مخاوف عراقية من أن تحرك إيران أذرعها في المنطقة، ومن ضمنها الميليشيات الشيعية الموالية لها ضد المصالح الأمريكية وهو ما يهدد العراق

"سنلعب دور التهدئة في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة"، بهذه الكلمات كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الدور الذي ستلعبه بلاده للحد من الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب بين البلدين. الحكومة العراقية كشفت عن قيامها بدور التهدئة بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع جهود وساطة لسلطنة عمان يقودها وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي زار طهران والتقى نظيره جواد ظريف.

رسائل للطرفين عبد المهدي كشف عن أن العراق "سيرسل قريبا جدا وفودا إلى طهران وواشنطن من أجل دفع الأمور للتهدئة لما فيه مصلحة العراق وشعبه أولا، والمنطقة بشكل عام". وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن هناك رسائل عراقية للطرفين بضرورة التهدئة و"عدم إفساح المجال لأطراف أخرى لتأجيج الموقف والسير نحو الحرب"،

رسائل للطرفين عبد المهدي كشف عن أن العراق "سيرسل قريبا جدا وفودا إلى طهران وواشنطن من أجل دفع الأمور للتهدئة لما فيه مصلحة العراق وشعبه أولا، والمنطقة بشكل عام". وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن هناك رسائل عراقية للطرفين بضرورة التهدئة و"عدم إفساح المجال لأطراف أخرى لتأجيج الموقف والسير نحو الحرب"، مؤكدا عدم وجود أي طرف عراقي مشترك بالعملية السياسية يريد دفع الأمور نحو الحرب، بحسب "سكاي نيوز". استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

وأكد أنه سيتوجه إلى الكويت اليوم، في زيارة رسمية لبحث عدد من القضايا، من ضمنها تعزيز التعاون وسبل تخفيف حدة التوترات بين أمريكا وإيران، على أن ينتقل بعدها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، كما يزور الرئيس العراقي برهم صالح الأردن، غدا الخميس، وينتقل بعدها إلى تركيا وإيران.

وبحسب مصادر برلمانية فإن الجانب الكويتي قريب من وجهة نظر العراق بخصوص التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران. يأتي الدور العراقي بعد تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران منذ أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية" وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وازداد منسوب التوتر على أثر نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" في الخليج العربي قبل أسبوع، للتصدي لما قالت إنه "تهديدات" مصدرها إيران، كما أمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأمريكي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من طهران. واشنطن أكدت لبغداد عدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة أخرى، إذ أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جودي هود، أمس، التزام بلاده تجاه العراق، وأن واشنطن تحظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة. Advertisements دور ضعيف دور ضعيف ويقلل محللون من الدور الذي ستلعبه بغداد بين واشنطن وطهران، فمن جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، الدكتور عبد الحكيم خسرو، أنه من غير الممكن الحديث عن وساطة يقوم بها العراق بشأن نزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المرحلة.

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وأشار إلى أن العراق أضعف من أن يقوم بمثل هذا الدور، والمسألة تعد أكبر من ذلك، فهي تتعلق بإستراتيجية الولايات المتحدة وإيران، ولدى كل طرف سياسات يقوم باتباعها، وهو موضوع يتم بمعزل عن العراق، مع كونه ساحة للمواجهة منذ عام 2003 وحتى الآن، فأي سياسة جديدة للولايات المتحدة تجاه إيران تؤثر فى العراق بصورة مباشرة. خسرو أضاف: "رأينا كيف تأثر الوضع العراقي بهذا التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن، سواء بحصار إيران أو الضغوطات الأمريكية التي مورست على العراق حول ضرورة قيام بغداد بتطبيق هذا الحصار. كذلك يوجد مؤشر تمثّل في تغيير السفير الأمريكي في بغداد، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة آخذة في التصعيد وتحجيم الدور الإيراني في المنطقة، وهذا لا يتم دون مواجهة وأخطاء ربما تؤدي إلى نتائج كارثية"، بحسب "سبوتنيك". مخاوف عراقية مخاوف عراقية تأتي الجهود العراقية وسط مخاوف من أن تحرك إيران أذرعها في المنطقة، ومن ضمنها الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لها ضد المصالح الأمريكية.

وسبق أن هددت ميليشيات عراقية موالية لطهران بضرب المصالح والقوات الأمريكية، ما دفع واشنطن لسحب موظفيها من العراق. وفي حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، سيجد العراق نفسه في قلب الحرب بفعل الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه، ووجود ميليشيات مسلحة موالية لطهران، فلا يزال نحو 5200 جندي أمريكي في العراق يتمركزون في أربع قواعد رئيسية، وكذلك في مطار بغداد ومقر التحالف في المنطقة الخضراء، وهو ما يزيد من المخاوف العراقية. دعوة للتظاهر دعوة للتظاهر ونتيجة تلك المخاوف من تأثير تلك الحرب فى العراق، دعا مكتب مقتدى الصدر في بغداد، العراقيين إلى الخروج في تظاهرات سلمية حاشدة، مساء بعد غد الجمعة في جميع المحافظات باستثناء محافظة النجف، دعمًا لأمن العراق وتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة. وذكر بيان لمدير مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، أن التظاهرة تأتي دعما لأمن العراق وسلمه، وإبعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ألا يكون العراق طرفا فيها، ولدفع الحكومة، بل الجميع، في هذا الاتجاه.

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وأضاف: "حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله وفي مرحلة حرجة، ولتجنيبه صراعات وأطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، ندعو أبناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة 24 مايو، الساعة 9 مساءً، وكل في محافظته، وتستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة". ويعد العراق من أكثر الدول تضررًا من الأزمة المشتعلة بين أمريكا وإيران، إذ يعد حليفا لكلتا الدولتين.

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