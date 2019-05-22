بالصور| طائرة تركية متجهة للقاهرة تتعرَّض لحادث

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعرَّض جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينج 777 إلى حادثة ارتطام بعمود إنارة في مطار إسطنبول الجديد، حيث كانت متوجهة من إسطنبول إلى القاهرة.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إنّه أثناء تقدُّم الطائرة إلى المدرج، في الساعة الثامنة صباحًا، ارتطم الجناح الأيمن بعمود الإنارة، وكان الركاب متواجدون على متنها، وبسبب الأضرار الناتجة عن ارتطام جناحها، تم إنزال الركاب من على متنها.

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ونشر كاتب الشؤون التكنولوجية والعلمية سردار كوزو أوغلو، صورًا عبر حسابه بموقع "تويتر" للطائرة بعد تعرضها للحادث.

جديرٌ بالذكر أنَّ مطار إسطنبول الجديد تم افتتاحه جزئيًّا في 29 أكتوبر الماضي، بمنطقة أرنافوتكوي في الجانب الأوروبي من إسطنبول، ومن المنتظر أن يكون أكبر مطار في العالم حال الانتهاء من إنشاءاته، ووعدت الحكومة التركية بأن يكون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالبلاد.