قرار عاجل من الادعاء الإسرائيلي بشأن «فساد نتنياهو»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الأربعاء، تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده حتى أكتوبر المقبل، رافضًا طلبًا بتأجيلها لمدة سنة.

وكان ماندلبليت قد حدّد العاشر من يوليو المقبل موعدًا لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء للدفاع عن نفسه قبل توجيه التهم إليه في قضايا الفساد.

وأعلن ماندلبليت في فبراير الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة.

وتشير رسالة عمّمتها وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأربعاء، موجهة من مكتب ماندلبليت إلى محامي نتنياهو عميت حداد، تتعلق بطلب الأخير تأجيل جلسة الاستماع حتى 14 مايو 2020، ليتسنى له فحص أدلة الشرطة التي أرسلت إليه الأسبوع الماضي.

ويشتبه بتورُّط نتنياهو بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية له من شركة إعلامية مملوكة من الرئيس التنفيذي لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش.

وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعًا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أمَّا الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا من أشخاص أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.

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وجاء في الرسالة التي ورد فيها رفض المدعي العام طلب التأجيل: "ستعقد الجلسة بشأن هذه القضايا الثلاث أمام المدعي العام في الفترة ما بين 2 و3 أكتوبر 2019، وإذا لزم الأمر تعقد جلسة إضافية ليوم آخر ليس أكثر ويتم تحديده للأسبوع التالي".

وتم تأجيل تسليم أدلة الشرطة بسبب عدم قيام محامي نتانياهو بجمع الملفات احتجاجاً على عدم تسديد مستحقاتهم المالية.

وفاز نتنياهو بفترة رئاسية خامسة في الانتخابات العامة التي أجريت في شهر أبريل الماضي، لكنّه يواجه حاليًّا احتمال أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يوجه إليه الاتهام.

وجعلت انتخابات التاسع من أبريل، نتنياهو البالغ من العمر 69 عامًا، قادرًا على أن يصبح أول رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها أول رئيس وزراء بعد ديفيد بن جوريون.

ويقول رئيس الوزراء إنّه يعتزم الحكم لسنوات عديدة، فيما يرى محللون أنَّه سيواصل مواجهته للتهم عبر كل مستويات المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وفي حال توجيه الاتهام إليه، لن يكون نتانياهو (69 عامًا) مجبرًا قانونًا على التخلي عن منصبه حتى تتم إدانته ونفاد كل عمليات الاستئناف.

وينفي نتنياهو هذه الاتهامات ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.