فودافون تمنع هواتف هواوي من استخدام شبكة 5G

انضمت شركة فودافون البريطانية لشركة EE في استبعاد هواتف هواوي الذكية، من ماركات الهواتف التي ستوفر لها خدمة تشغيل الإنترنت للجيل الخامس 5G لتعمق من جراح ماركة الهواتف الصينية التي تعاني على مستوى العالم من انسحاب شركات البرمجة من توفير خدماتها لها وأولها شركة جوجل، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر موقع "زا فيرج"، الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، أن شركتي EE وفودافون، كانتا تضعان هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 20 X ضمن ألواوياتهما بقائمة الهواتف التي ستطبق بها خدمة الجيل الخامس داخل المملكة المتحدة، غير أن الشركتين تحيزتا للجانب الأمريكي في أزمته ضد الشركة الصينية المصنعة للهواتف.

وقال المتحدث الرسمي باسم فودافون، إن شركته انضمت لشركة EE في استبعاد هواتف هواوي من خدمات الجيل الخامس، لما تمتلكه فودافون من شبهات حول طريقة عمل هواتف هواوي، تلزم التأكد أولا قبل منحها قوة خدمة الإنترنت الجديدة.

في حين أن شركة EE أكدت على أن منحها للضوء الأخضر لإضافة نظام الجيل الخامس بهواتف هواوي، بعد متابعة ردود فعل مستخدمين هواتف الشركة الصينية بالمملكة المتحدة، وعدم ظهور أي شكاوى من جانب تخص عمليات خرق أمني أو تهديد لبياناتهم الخاصة على الهاتف.