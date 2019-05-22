الشركة المالكة لـ"تيك توك" تسعى لتدشين خدمة خاصة للبث الموسيقي

أعلنت شركة التقنيات الصينية العملاقة ByteDance عن نيتها لطرح تطبيق إلكتروني مشغل للموسيقى تنافس به التطبيقات الأشهر بهذا المجال مثل سبوتيفاي، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن شركة ByteDance تعد الشركة الأم لتطبيق الفيديوهات الصيني الشهير "تيك توك"، وتسعى هذه الشركة لاستثمار نجاح تطبيقها لتبادل الفيديوهات في نشر خدمتها لتشغيل الموسيقى المنتظر طرحها خلال فترة خريف 2019.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية لم تستقر شركة ByteDance على اسم خدمتها لتشغيل الموسيقى، غير أنها ستعمل عن طريق المتابعات، وستكون الهند أول دولة في العالم تفعل بها هذه الخدمة.

وستسعى شركة ByteDance لاستغلال قاعدة المستخدمين العملاقة التي أصبح يحظى بها تطبيق "تيك توك"، بعد أن صار تطبيق للفيديوهات الأسرع نموا في العالم بنسبة تحميل تصل لـ500 مليون فيديو سنويا.