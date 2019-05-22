شكرا لقرائتكم «الجامعة العربية» تطلق غداً أول جائزة عربية للتميز الحكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ ساعة في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 18:15

تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية غداً (الخميس)، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية جائزة «التميز الحكومي العربي».



وسيتم اطلاق الجائزة برعاية نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وسيتم اطلاق الجائزة برعاية نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها، والتعريف بمعايير الجودة والتميز العالمية والتدريب عليها، كما تهدف إلى وضع آليات لتقييم وقياس الإبداع والتميز وفقاً للمعايير العالمية في مجالات الإدارة المختلفة، وإبراز المبادرات والتجارب والممارسات الإدارية المتميزة وتقديرها والتعريف بها ونشرها وتعميمها في البلاد العربية لتكون بمثابة مقارنات مرجعية عربية يمكن الاقتداء بها على طريق التطوير والتحسين، وتكريم الجهات والمؤسسات الحكومية (على المستوى المؤسسي والوحدات التنظيمية الداخلية والمشاريع والمبادرات وفرق العمل والأفراد) لإنجازاتها وأدائها المتميز في مجال الإدارة العامة.



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