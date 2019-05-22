شكرا لقرائتكم مصر: قرار يمهد لإعدام 6 متهمين بالعنف والارهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعة في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 17:54

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم، إحالة أوراق 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"لجان المقاومة الشعبية في كرداسة" إلى المفتى، تمهيداً لصدور حكم بإعدامهم، في وقت حددت المحكمة جلسة 19 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم. وتضم القضية 70 متهماً.



ويحق للمتهمن المحكومين حضورياً الطعن على الأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر)، فيما تعاد إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقات TNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.