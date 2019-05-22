احتراق حافلتين في مصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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© AP Photo / Amr Nabil
وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة أجرة، لكن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.
وذكر موقع "البوابة نيوز" المصري أن النيران اشتعلت في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، على الطريق المتجه للأميرية، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة، مشيرة إلى أنه تم السيطرة على الحريق بواسطة قوات الدفاع المدني.
وسجلت درجات حرارة الطقس في مصر مستوى غير مسبوق خلال شهر مايو الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة غدا الخميس بنحو 45 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.
وقال خبير الأرصاد الجوية والطقس وحيد سعودي، لوكالة "سبوتنيك"، "تسود موجة شديدة الحرارة مؤقتة على مصر تبلغ أعلى معدلاتها غدا الخميس حيث تصل إلى 45 درجة، ومن المتوقع أن تنتهي ظهر الجمعة".
وأكد سعودي أن "درجات حرارة الطقس أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام بما يتراوح 7 إلى 8 درجات مئوية"، موضحا "المناطق الشرقية لمصر وعلى رأسها القاهرة، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تحت تأثير برياح جنوبية شرقية مصدرها شبه الجزيرة العربية".
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