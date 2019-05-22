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الجيش اليمني يعلن سيطرته على معسكر العللة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع

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© REUTERS / Anees Mahyoub

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في تغريدة على "تويتر" بأن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وبدعم من التحالف استكملت السيطرة على معسكر العِللة في مديرية قعطبة بالضالع".

يأتي ذلك عقب ساعات من إطلاق الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة في المناطق الغربية والشمالية لمديرية قعطبة لاستعادتها من الحوثيين تمكن خلالها من السيطرة على مناطق وجبل الوعل وقرية قُردح شمال قعطبة عقب قتال عنيف.

وبوقت سابق من اليوم أعلن الجيش اليمني، عبر موقعه "26 سبتمبر" تمكن قواته من تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قُردح شمال مديرية قعطبة وسط معارك ضارية ويواصل التقدم باتجاه معسكر العِللة ومناطق حُمْر".

ووفقاً لموقع الجيش، "أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وسط انهيارات في صفوفهم".

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"أنصار الله"، بثت الاثنين الماضي، مشاهد لعملية سيطرة الجماعة على معسكر العِللة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.

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