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© REUTERS / Anees Mahyoub
يأتي ذلك عقب ساعات من إطلاق الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة في المناطق الغربية والشمالية لمديرية قعطبة لاستعادتها من الحوثيين تمكن خلالها من السيطرة على مناطق وجبل الوعل وقرية قُردح شمال قعطبة عقب قتال عنيف.
وبوقت سابق من اليوم أعلن الجيش اليمني، عبر موقعه "26 سبتمبر" تمكن قواته من تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قُردح شمال مديرية قعطبة وسط معارك ضارية ويواصل التقدم باتجاه معسكر العِللة ومناطق حُمْر".
ووفقاً لموقع الجيش، "أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وسط انهيارات في صفوفهم".
وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"أنصار الله"، بثت الاثنين الماضي، مشاهد لعملية سيطرة الجماعة على معسكر العِللة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن سيطرته على معسكر العللة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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