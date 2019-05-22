وأعلنت قناة "روتانا خليجية"، عبر حسابها على "تويتر" عن استضافة بدر العساكر عبر شاشتها، إذ يعد هذا الظهور هو الأول لبدر العساكر عبر قناة تلفزيونية.
وكتب الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي محمد الموسى: "سيكون لقاء ممتعا، وفيه محاور كثيرة عن مسك وتطورها العظيم، بس الصدق متحمس أعرف أكثر عن شخصية الأمير محمد، للحين نحاول نستزيد من بعض الأشخاص اللي عملوا حوله، دقته واطلاعه وعمله المستمر اللي يخليك تسأل نفسك متى يرتاح بالضبط؟ بيكون ممتع لو سمعنا المزيد من معالي بدر العساكر".
بيكون لقاء ممتع، الأكيد بيكون فيه محاور كثير عن مسك وتطورها العظيم، بس الصدق متحمس أعرف أكثر عن شخصية الأمير محمد، للحين نحاول نستزيد من بعض الأشخاص اللي عملوا حوله، دقته واطلاعه وعمله المستمر اللي يخليك تسأل نفسك متى يرتاح بالضبط؟
وتسلم بدر بن محمد بن العساكر منصبه كمدير مكتب الأمير محمد بن سلمان في الـ 20 من يوليو/ تموز 2017، ويتطلع السعوديون إلى التعرف عن قرب على شخصية العساكر، بالإضافة إلى كشف المزيد عن الأمير محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مدير مكتب محمد بن سلمان يخرج عن صمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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