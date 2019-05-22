هيئة الانتخابات التونسية: تسجيل أكثر من مليون ناخب للانتخابات التشريعية والرئاسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس حسناء بن سليمان إن هناك مليونًا و83 ألفًا و300 ناخب سجلوا للانتخابات التشريعية والرئاسية حتى أمس، وذلك حسب أحدث الإحصائيات.

وأضافت بن سليمان - في بيان للهيئة اليوم الأربعاء - أن التسجيل للانتخابات التشريعية يتواصل حتى منتصف ليل اليوم قبل غلق باب التسجيل، مشيرة إلى أن التسجيل للانتخابات الرئاسية سوف يستمر حتى 4 يوليو المقبل.

وأوضحت أن مجلس الهيئة سيعقد اليوم اجتماعًا لحسم قرار التمديد، منوهة بأنه فيما يتعلق بعدد الناخبين التونسيين بالخارج فقد بلغ عدد الذين سجلوا حتى منتصف أمس 19 ألف ناخب.