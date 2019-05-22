وزير السياحة التونسي: موسم زيارة الغريبة شهد توافد مئات اليهود

جربة (تونس)/ هيثم المحضي/ الخليج 365

قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، إن موسم "زيارة معبد الغريبة" لهذا العام شهد توافد المئات من اليهود.

وأوضح الطرابلسي، ذو الأصول اليهودية، للأناضول، أن "عودة هؤلاء اليهود إلى زيارة الغريبة جاء نتيجة تحسن الوضع الأمني والعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة التونسية".

وتابع: "لا يمكن نسيان أن تونس تعتبر أول دولة ديمقراطية في العالم العربي، وهو ما يشجع اليهود على القدوم إليها".

وأضاف الوزير التونسي، أن "الموسم الحالي شهد توافد المئات من اليهود الذين غادرو البلاد منذ نحو نصف قرن".

وبين 1967 و1973 غادر الآلاف من اليهود التونسيين البلاد نحو أوروبا وإسرائيل.

وانطلقت، الأربعاء، الزيارة السنوية إلى معبد الغريبة اليهودي، بجزيرة جربة، لتتواصل إلى الخميس.

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وتوافد أكثر من 1500 زائر إلى معبد الغريبة، حتى عصر الأربعاء، وفق مصدر أمني داخل كنيس الغريبة، تحدث لمراسل الخليج 365.

وتوقع وزير السياحة توافد 7 آلاف زائر خلال كافة أيام الزيارة للموسم الحالي.

وخلال زيارة الغريبة، يتوجه اليهود إلى الناحية اليسرى من المعبد (المكان الذي تؤدى فيه الطقوس الكبرى للزيارة)، حيث تقوم النساء بإشعال الشمع ووضع البيض في مكان مخصص له، بعد كتابة أمنياتهم للعام المقبل.

وعند الخروج من هذا المكان يتوجهون إلى شيخ كبير يسمونه بالربي (شيخ ذو بركة) ليقرأ لهم بعض الأجزاء من التوراة.

ويختتم اليوم الأول من الزيارة بـ"الخرجة الصغيرة"، وهي في خروج جماعي من المعبد، ويشارك اليهود في دفع عربة فوقها منارة مزيّنة (مصباح تقليدي كبير) ويطوفون في الحيّ المجاور له.

وتعوّل تونس بشكل كبير على نجاح موسم الغريبة الذين سينعكس بشكل إيجابي على الموسم السياحي في البلاد.

وتعمل الحكومة على استقطاب قرابة 9 مليون سائح خلال الموسم السياحي الحالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.