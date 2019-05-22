محادثات بين "مهاتير محمد" و"مشعل" شملت "صفقة القرن"

كوالا لامبور/ عمر فاروق ييلدز/ الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الأربعاء، محادثات مع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، تطرقت إلى "صفقة القرن".

جاء ذلك وفق ما أورده مشعل في تصريح صحفي عقب استقبال مهاتير محمد وفداً من حركة "حماس" برئاسته في مكتب رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية لماليزيا "بوتراجاي".

وأعرب مشعل عقب اللقاء الذي تناول أهم تطورات القضية الفلسطينية، عن امتنانه من الدعم الذي يقدمه مهاتير محمد للقضية الفلسطينية، ومواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد مشعل على أن سياسات إسرائيل في المنطقة تهدف إلى تغيير هوية القدس وقمع سكان قطاع غزة.

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وأشار إلى أن مهاتير محمد، أحد أكبر قادة العالم الإسلامي، قد يلعب دورًا فعالاً في وقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، دون مزيد من التوضيح.

ولفت إلى أنه أجرى محادثات مع مهاتير محمد حول "صفقة القرن"، مشيرًا أن الصفقة الأمريكية تسعى لإجهاض النضال الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تركيز العالم الإسلامي والعالم بأسره على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه مشعل إلى أن لقائه بالزعيم الماليزي كان إيجابيًا، مشيرًا إلى أن مهاتير محمد تعهد له بتقديم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين في 12 جامعة ماليزية.

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.