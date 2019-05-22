العمل: تدشين “وحدات التمكين” في 138 مكتبًا للضمان الاجتماعي

صحيفة الخليج الالكترونية

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحدات “التمكين” في 138 مكتبًا للضمان الاجتماعي في المملكة؛ وذلك ضمن مبادرات قطاع التنمية بالوزارة، الهادفة إلى تمكين المستفيدين القادرين على العمل من الاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش.

وأطلقت الوزارة تطبيق “وصال”؛ بغرض تسهيل وصول فاعلي الخير للمحتاجين المتعففين من أقارب أو جيران؛ حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة تُمَكّنهم من الوصول للمتعفف، وتقديم الخدمة التي يحتاج لها.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية في نظاميْ التشغيل IOS وAndroid.

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وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال مبادرات التمكين، إلى تزويد القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالأدوات اللازمة؛ لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، عبر ثلاثة مسارات هي التوظيف، والمشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى الأعمال الريادية؛ مستعينة على عدد من الممكنات الأساسية القائمة على التوعية والتثقيف، ببرامج التمكين، وتدريب المستفيدين وتأهيلهم، ثم تحفيزهم بعد ذلك.

من ناحيته، قال الوكيل المساعد للضمان الاجتماعي عبدالعزيز الكريديس: إطلاق وحدات التمكين الاجتماعي يأتي في إطار عمل الوزارة على أهداف رؤية المملكة 2030؛ بغرض تمكين المواطنين من خلال منظمة الخدمات الاجتماعية؛ حيث دعمت الوحدات بأخصائيين مؤهلين لتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للقادرين على العمل من خلال دراسة حالة المستفيد وتحديد المسار المناسب له بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالتمكين.

وحول تحفيز المستفيدين للاندماج في سوق العمل، أكدت الوزارة حرصها على تطوير منظومة لتحفيز المستفيدين أنفسهم، تتضمن تحفيز أصحاب العمل أيضًا، عن طريق تطوير اللائحة التنفيذية لتشمل إعطاء حوافز مالية وأخرى غير مالية للملتحقين بسوق العمل، إلى جانب تطوير مجموعة من المحفزات لأصحاب العمل لاستقطاب المستفيدين.