إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يسيل دماءً.. ماذا حدث في إندونيسيا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أسفرت مواجهات بين قوى الأمن الإندونسية وأنصار المعارضة عن ستة قتلى الأربعاء، ومئات الجرحى، وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة غداة الإعلان الرسمي عن إعادة انتخاب جوكو وديدودو.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: إنّ الشرطة قبضت على نحو 70 متظاهرًا في جاكرتا، داعيةً إلى الهدوء أنصار المرشح المهزوم برابوو سونبيانتو الذي يرفض الاعتراف بهزيمته.

وصرح وزير التنسيق الأمني ويرانتو بأنّ بعض استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، مثل مشاركة الفيديو والصور، تم حظرها للحد من انتشار الشائعات والإبلاغ عن المعلومات.

من جهته، أكَّد قائد الشرطة تيتو كارنافيان أنّ ستة أشخاص قد قتلوا، لكنه قال: إن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين استنادًا إلى معلومات مستقاة من الجهاز الطبي للشرطة: "البعض إصاباتهم ناجمة عن الرصاص والبعض الآخر اصيبوا بالسلاح الأبيض، لكن ما زال يتعين علينا توضيح الملابسات".

من جهته، تحدث حاكم جاكرتا أنييس باسديوان عن 200 جريح في الفترة الصباحية بعد المواجهات بين أنصار المعارضة والشرطة التي بدأت في مختلف مناطق العاصمة خلال الليل بعد الإعلان المفاجئ في ليل الثلاثاء الأربعاء عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

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وعمدت قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء لتفريق متظاهرين كانوا يرشقون الشرطة بالمفرقعات النارية والحجارة.

وتناثرت قطع الحطام في بعض الأحياء في الأنقاض بعد مواجهات مع الشرطة.

وقال ويدودو خلال مؤتمر صحفي: "أنا منفتح على الجميع للعمل سويًا لبناء هذه الأمة وتطويرها، لكنني لن أتسامح مع محاولات تخريب الأمن أو وحدة (...) بلدنا".

من جهته، دعا سوبيانتو أتباعه إلى عدم استخدام العنف، وصرح في هذا السياق: "ندعم الحق الدستوري للناس (في التظاهر) طالما أنهم متحضرون وسلميون ولا يتوخون العنف".

ودعت عدة سفارات رعاياها إلى عدم التوجه إلى وسط العاصمة حيث أغلقت قوات الشرطة الطرق المؤدية إلى مقر اللجنة الانتخابية.

وأغلقت محطة قطار ركاب رئيسي يؤمن المواصلات في وسط المدينة، فيما قُطع الأربعاء عدد كبير من محاور الطرق المؤدية الى مقر اللجنة الانتخابية وهيئة الاشراف الانتخابية،وكذلك أقفلت مراكز تجارية ومؤسسات ومدارس، على سبيل الاحتياط.