الهند تعلن نجاح تجربة جديدة على أسرع صاروخ عابر للقارات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، أنَّ أسرع صاروخ عابر للقارات في العالم، اجتاز تجربة جديدة ونجح في إصابة هدف بري بعد إطلاقه من طائرة مقاتلة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تقوم الهند مع روسيا بتطوير صاروخ براهموس الأسرع من الصوت، إذ تبلغ سرعته القصوى 3450 كيلومترًا (2140 ميلًا) في الساعة، وتفيد تقارير وسائل الإعلام الهندية بأنّها تعتزم البدء ببيعه قريباً في الخارج، والصاروخ أسرع بمرة ونصف مرة من طائرة الكونكورد السابقة الأسرع من الصوت.

وقالت وزارة الدفاع الهندية، إنّ طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 30 إم كي آي تم تعديلها خصيصاً لهذا الغرض، أطلقت بنجاح الصاروخ الذي يزن 2,5 طن ومداه حوالي 300 كيلومتر (185 ميلاً).

وأضافت الوزارة في بيانٍ لها: "كان الاطلاق من الطائرة سلساً وتابع الصاروخ المسار المحدد قبل إصابة الهدف الأرضي مباشرة".

ولم يذكر البيان مكان التجربة أو يعطي تفاصيل أخرى عدا عن إجراء تعديلات ميكانيكية وكهربائية وبرمجية "معقدة للغاية" على الطائرة المقاتلة الروسية الصنع.

أجري أول اختبار للصاروخ على هدف بحري في نوفمبر 2017.

وقالت الهند - آنذاك - إنها أول دولة تطلق بنجاح صاروخًا هجوميًّا من هذا الطراز من الجو بسرعة 2,8 ماخ على هدف بحري.

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وأوضحت الوزارة أنّ صاروخ براهموس يوفر للقوات الجوية الهندية القدرة المنشودة بشدة لتوجيه ضربات من نطاقات مواجهة بعيدة على أي هدف في البحر أو على الأرض بدقة بالغة في النهار أو الليل وفي جميع الأحوال الجوية".

وطلبت الهند بالفعل نسخًا من الصاروخ تطلق من البحر لقواتها البحرية، وذكرت تقارير إعلامية دفاعية متخصصة أنه يمكن أن يبدأ تزويد القوات الجوية بصاروخ براهموس في عام 2020.

و"براهموس" هو مشروع مشترك بين الهند وروسيا، وصرح مسؤولون من الشركة المصنعة خلال المعارض الجوية الدولية الأخيرة أن مناقشات تجري لبيعه مع عدد من البلدان.

وذكرت تقارير إعلامية أنَّ دول جنوب شرق آسيا أبدت اهتمامًا خاصًا، وهو أمر قد يقلق الصين، وأفادت تقارير بأنَّ الهند وروسيا تقومان بإعداد خطط لتصنيع نسخة أطول مدى من الصاروخ يمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 5 ماخ أو 6125 كيلومتراً (3800 ميل) في الساعة.

وسمي الصاروخ تيمنًا باسم نهري براهمابوترا الهندي وموسكفا الروسي.