واشنطن: لم نحدد موعد لاستئناف محادثات التجارة مع بكين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إن بلاده لم تحدد بعد موعدا لتوجه فريق من المفاوضين إلى بكين، لحضور جولة تالية من المحادثات التجارية.

وتجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات تجارية منذ 7 ينايرالماضي، لحل الخلافات العالقة بينهما.

وأضاف منوشين في تصريحات لقناة (CNBC) اليوم، أن بلاده ليس لديها خطة للذهاب إلى بكين لاستئناف المفاوضات التجارية.

وأدلى منوتشين بذلك، أثناء دخوله جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وفق القناة.

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ودعت الصين الوفد الأمريكي، إلى بكين بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري في واشنطن العاصمة بتاريخ 10 مايو الجاري.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.

وفي 13 مايو الجاري، قررت الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار بنسبة تتراوح بين 5 و25 بالمائة مطلع يونيو/ حزيران المقبل.