حذرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، من الإفراط في تناول السكر لما له من أضرار بالغة على الصحة أبرزها الإصابة بالسمنة والشيخوخة.

وقالت حسين: "حافظ على صحتك واستغل شهر رمضان الكريم كفرصة للحد من استهلاك السكر أحد أخطر السموم البيضاء".

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وأكدت حسين على ضرورة تغيير عاداتنا الغذائية غير الصحية، مشيرة إلى أبرز المشاكل الناتجة عن الإفراط في تناول السكر كالتالي:

- السكر يسرع من عملية تقدم العمر والشيخوخة، حيث إنه يحفز إطلاق ما يعرف بالـ "free radicals" الشقائق الحرة والتي تزيد من عملية الأكسدة وتعجل بالشيخوخة.

- يعمل على زيادة الوزن بشكل فوري لاحتوائه على كميه كبيرة من السعرات الحرارية وأيضا يسبب تسوس الأسنان والتهابات بالفم واللثة.

- السكر يجعلك متقلب المزاج وأكثر عصبية، فعند استهلاك نسب عالية من السكر خلال اليوم تتأرجح نسبته ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي والحالة المزاجية عند الفرد خاصة الأطفال.

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- السكر يقلل من فاعلية جهاز المناعة، ومن المعروف أن المفرطين في تناوله وأيضا مرضى السكري يصابون بالعدوى وكثير من الالتهابات بشكل متكرر.

- الشعور بالخمول وبطء في التفكير، حيث يعد مادة عالية للإدمان يفوق بعض المخدرات في تأثيره حتى 8 مرات، فكلما تناولت السكر كلما احتاج له جسدك أكثر.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية والسمنة، بضرورة الاعتماد على المصادر الطبيعية للسكر والموجودة في الفواكه والخضراوات والعسل، مشيرة إلى أنها أقل ضررا على الصحة.

وعن الكميات التي ينصح بها في استهلاك السكر:

تنصح النساء بالحد من السكر إلى ما يصل 6 ملاعق في اليوم (8 جرامات)، أي ما يعادل 100 سعرة حرارية.

بإمكان الرجال تناول ما يصل إلى 9 ملاعق سكر في اليوم (12 جراما)، أي ما يعادل 150 سعرة حرارية.

ولا تنسوا أن علبة واحدة فقط من المشروب الغازي تحتوي على ما يقارب 8 ملاعق من السكر، أي ما يعادل 130 سعرة حرارية.