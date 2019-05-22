شكرا لقرائتكم العراق: توقيف قيادي "داعشي" وتفكيك خلية ارهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 17:29

اعلنت بغداد اليوم (الاربعاء)، القبض على قيادي في بارز في تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة الانبار، وتفكيك خلية جديدة للتنيظم.



وذكر بيان للاستخبارات نشرته وكالة الابناء العراقية (واع)، ان"الاستخبارات العسكرية، وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت من القبض على أحد الارهابيين المهمين في قضاء عنه بالانبار". واضاف البيان ان "الارهابي يعمل مستشاراً عسكرياً لاحد قيادات داعش المدعو أبو أنس السامرائي "، مشيرا الى انه "كان المسؤول الأول عن جمع الأسلحة من المنتسبين للقوات الأمنية في المناطق التي اغتصبت وترويعهم". واشار انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ من قانون الإرهاب".

كما اعلنت الاستخبارات العسكرية "اختراق وتفكيك خلية ارهابية والقت القبض على الرؤوس المدبرة لها في الانبار". وذكر بيان ان "الفرقة 10 وبالتعاون مع الأستخبارات تمكنت من أختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة النعيمية بالفلوجة في محافظة الانبار". واضاف البيان انه "تم القاء القبض على الرؤوس الاربعة المدبرة للخلية الارهابية والتي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال الايام المقبلة". لافتاً ان "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء".