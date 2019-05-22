شكرا لقرائتكم مقتل شخصين بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 16:38

مقديشو - أ ف ب - قُتل شخصان على الأقل وجرح 12 آخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء.



وأعلنت "حركة الشباب" المتطرفة في بيان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موكباً لمسؤولين ونواب متوجهين إلى القصر الرئاسي. وقال المسؤول الأمني عبد القدير أحمد عقب الهجوم الذي وقع في جنوب المدينة إن "سيارة مفخخة صدمت نقطة التفتيش قرب دالجيركا، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم أفراد من القوات الأمنية".

وقال مدير خدمة أمين للاسعاف عبد القدير عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن شخصين قتلا و12 آخرين أصيبوا بجروح في التفجير. وقال شهود عيان إن 3 أشخاص قتلوا. وقال شاهد العيان محمد ساني: "شاهدت ثلاث جثث، إحداها لعسكري". وأضاف: "دمر العديد من السيارات في التفجير وهرعت عربات الاسعاف إلى المكان لنقل المصابين".

وتقاتل "حركة الشباب" منذ أكثر من عقد للإطاحة بالحكومة، ولكنها هربت من مواقع كانت تسيطر عليها في مقديشو عام 2011، وخسرت منذ ذلك الحين العديد من المعاقل. لكن الحركة استعادت السيطرة على مساحات واسعة من مناطق ريفية ولا تزال تخوض هجمات ضد السلطات.