شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يعتمد قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 15:42

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم القرار 2470 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) حتى الحادي والثلاثين من آيار (مايو) العام المقبل.



عقب ذلك استمع المجلس إلى إحاطة من رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي أكدت أن بغداد يمكن أن تكون عامل استقرار في منطقة مضطربة، مشيرة إلى أن القرار يؤكد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ويعرب عن الدعم للعراق في التصدي للتحديات التي يواجهها في سياق مواصلة جهود تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وانتقاله إلى مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار والمصالحة.