شكرا لقرائتكم بومبيو: من الممكن جداً أن تكون إيران وراء الهجمات الأخيرة على السعودية وسواحل الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 21:17

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه من الممكن جداً أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على سفن تجارية قرب سواحل الإمارات ومحطي ضخ نفط في السعودية.



وأضاف بومبيو، في مقابلة تلفزيونية نشر نصها على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، اليوم (الثلثاء)،: «لم نتوصل بعد إلى استنتاج نهائي يمكننا التحدث عنه علنا. لكن علما بكل النزاعات الإقليمية، التي شهدناها على مدار السنوات الـ 10 الماضية، وكذلك شكل هذه الهجمات، يبدو أن من الممكن بما فيه الكفاية أن إيران تقف وراء ذلك».

وأشار إلى أن بلاده ستواصل دراسة هذا الوضع، «والأهم أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي المصالح الأميركية وتعمل على منع إيران من القيام بتصرفات سيئة في المنطقة، التي توجد فيها مخاطر حقيقية لتصعيد الوضع، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والفوضى في السوق النفطية».