شكرا لقرائتكم رئيس دولة الإمارات معزيا الراعي بصفير: ساعد في الحفاظ على مكانة لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 21:30

نقل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد سعيد الشامسي إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي رسالة من وزير التسامح الشيخ نهيان مبارك آل نهيان والتي تضمنت تعازي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الكنيسة المارونية والشعب اللبناني الشقيق بوفاة البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، "الذي كان من أكرم الناس ومثالاً وقدوة في الحكمة وبعد النظر وأسهم في بناء الانسان المؤمن بربه والمخلص لوطنه وساعد في الحفاظ على المكانة المرموقة للبنان الشقيق في المنطقة والعالم".







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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دولة الإمارات معزيا الراعي بصفير:

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