شكرا لقرائتكم الاردن يؤكد دعمه جهود الأمم المتحدة لحل الازمة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - الحياة | منذ 21 ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 18:32

أكد الاردن أمس دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الازمة السورية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



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واجتمع اليوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالموفد الدولي الخاص الى سورية جيير بيدرسون، الذي يزور عمان حالياً.

وأوضح بيان نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا) انه جرى خلال اللقاء البحث في تطورات الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية وما تسببه من معاناة، وفقاً لمسار جنيف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الأردن والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

واكد الصفدي خلال اللقاء دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة وفق حل يحفظ وحدة سورية وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين الذين يستضيف الأردن مليونا وثلاثمئة ألف منهم إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن، مشددا على مركزية مسار جنيف في الجهود الدولية المستهدفة حل الأزمة وفق القرار 2254. واكد الصفدي حرص المملكة على تعزيز الشراكة المثمرة مع الأمم المتحدة وتطوير التعاون معها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أشاد بيدرسون بالتعاون بين الاردن والأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية، مثمنا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة إزاء اللاجئين السوريين.