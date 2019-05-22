"المستقبل" تشدد على التزام لبنان موجبات التضامن العربي وتحذر من مخاطر استخدام الساحة المحلية صندوقة بريد

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 21:27

دعت كتلة "المستقبل النيابية" الحكومة اللبنانية الى "حسم التجاذب القائم داخل مجلس الوزراء وخارجه"، آملة "الانتهاء من إنجاز الصيغة النهائية للموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي بحيث تكون جاهزة لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن".



وكانت الكتلة عقدت اجتماعا بعد ظهر اليوم (الثلثاء)، برئاسة النائب بهية الحريري، في "بيت الوسط"، استعرضت خلاله آخر المستجدات والاوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيان سجلت فيه الكتلة "لمجلس الوزراء عمله المتواصل ليلا ونهارا، لانجاز موازنة نأمل أن ترقى لمستوى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان". وكانت الكتلة عقدت اجتماعا بعد ظهر اليوم (الثلثاء)، برئاسة النائب بهية الحريري، في "بيت الوسط"، استعرضت خلاله آخر المستجدات والاوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيان سجلت فيه الكتلة "لمجلس الوزراء عمله المتواصل ليلا ونهارا، لانجاز موازنة نأمل أن ترقى لمستوى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان". وعبرت الكتلة عن إرتياحها "للنتائج التي توصلت إليها مناقشات مجلس الوزراء، خصوصا لجهة ما يعلن عن إجراءات وسياسات هدفها تخفيض نسبة العجز في الموازنة وإقفال ابواب الهدر في مختلف الوزارات وضرورة تكليف الجيش والقوى الامنية ضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، والتأسيس لقواعد ومبادىء جديدة في إعداد الموازنات والتي سيتم ترجمتها في موازنات السنوات الخمس المقبلة". Advertisements وشددت الكتلة على أن "استرداد الدولة لمقدراتها وسلطتها وهيبتها يشكل هدفا ينبغي العمل عليه دون اي تأخير لتحقيق دولة المواطنة والمؤسسات بعيدا من المحاصصة والمحسوبيات وإثارة النعرات والحساسيات المذهبية والمناطقية". وأسفت "لبعض التحركات الاستباقية والمشبوهة التي تتجاوز حدود المنطق في مقاربة الشأن الاقتصادي وإعداد موازنة تقشفية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، وذلك على صورة ما شهده محيط السرايا الكبيرة امس ومحاولات الاقتحام والمواجهات والشتائم والتهديدات التي ساقتها ألسنة بعض العسكريين المتقاعدين بدخول السرايا عنوة واحتلال مواقع المجتمعين على طاولة مجلس الوزراء"، مؤكدة أن "مقر رئاسة الحكومة وسائر المقار الرسمية اللبنانية، ليست أرضا سائبة لأي جهة تعطي نفسها حقوقا باقتحام المؤسسات الدستورية والتطاول عليها. إن التصرفات التي وقعت في الساعات الماضية، مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تليق ولا تشرف من أقدم عليها وتنم عن رغبة باستخدام المؤسسات العسكرية والأمنية وشهداء الوطن، لأغراض غير بريئة تتجاوز الشعارات المطلبية التي ينادون بها". وضمت الكتلة "صوتها الى أصوات اللبنانيين الذين عبروا عن إدانتهم للكلام المسيء الذي صدر عن السيد بشارة الأسمر بحق البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، ورأوا فيه قمة في الإسفاف وسقطة أخلاقية مشينة أصابت شظاياها قيادة الاتحاد العمالي العام وما تمثله في وجدان الناس". واذ أكدت على "وجوب عدم أخذ الاتحاد العمالي وتاريخه النضالي الطويل، بجريرة ما صدر عن الاسمر"، نوهت بـ"القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد بقبول استقالة الاسمر من رئاسة الاتحاد"، داعية الى "تحييد الحركة النقابية والعمالية عن الاستغلال السياسي، والكف عن محاولات صبغها بألوان المتنافسين على قياداتها واتحاداتها". وعرضت الكتلة لـ"تطورات الوضع الإقليمي وارتفاع حدة المواجهة السياسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربي، على خلفية الأحداث والاعتداءات الامنية التي استهدفت دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية"، مشددة على "أهمية التزام لبنان موجبات التضامن العربي والمشاركة في القمة العربية التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين، وهي تدعو كافة القيادات اللبنانية الى التزام حدود المصلحة الوطنية في مقاربة أوجه التصعيد في الساحة الإقليمي ، وتحذر من مخاطر استخدام الساحة المحلية صندوقة بريد لتوجيه الرسائل السياسية وغير السياسية وزج لبنان بصراعات هو في غنى عن التورط فيها وجني نتائجها المدمرة على كل صعيد".



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