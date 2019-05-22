مصر توافق على اعادة تشريح جثة فلسطيني عثر عليه مشنوقا في تركيا

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب - | منذ 22 ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 18:27

قالت عائلة فلسطيني زعمت السلطات التركية بانتحاره شنقاً داخل احد سجونها، أن مصر وافقت على اعادة تشريح جثته بناء على طلبها بعد أن اتهمت السلطات التركية بـ "تعذيبه".

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وكان جثمان زكي مبارك نقل الى القاهرة الاسبوع الماضي من تركيا وتأمل العائلة اعادته الى غزة التي يتحدر منها لدفنه هناك. ولكنها أصرت على اعادة تشريح الجثة قبل الدفن. وكان جثمان زكي مبارك نقل الى القاهرة الاسبوع الماضي من تركيا وتأمل العائلة اعادته الى غزة التي يتحدر منها لدفنه هناك. ولكنها أصرت على اعادة تشريح الجثة قبل الدفن. وقال عبس مبارك ابن عم زكي مبارك الموجود حاليا في القاهرة إن "لسانه مقطوع وهناك آثار تعذيب على الجثمان". وأوضح أن التشريح سينتهي مساء الثلثاء وسيتم نقل الجثمان الى غزه قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب "اردوغان هو المتهم الأول في هذا القتل خارج القانون". وكانت النيابة العامة في اسطنبول ذكرت أنه عثر زكي مبارك الذي أوقف مع شخص آخر، في الثامن والعشرين من نيسان (ابريل) الماضي مشنوقا أمام باب الحمام في زنزانته الانفرادية في سجن سيليفري قرب اسطنبول.



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