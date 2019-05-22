شكرا لقرائتكم مصر مهتمة بتعزيز علاقاتها مع كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 22 ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 18:25

القاهرة - الحياة

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع كندا. واستقبل شكري رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن شكري أكد اهتمامه بدفع العلاقات المصرية - الكندية، وتنشيط الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلديّن، لاسيما وأن كندا تتمتع بثقل دولي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مستعرضاً بشكل مفصّل التطورات الإيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها مصر. وأضاف الناطق باسم الخارجية، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر وكندا، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



كما تم تناول مُجمل التحديات المرتبطة بالأزمات في المنطقة وتأثيرها على الأوضاع في مصر، وفي مقدمتها الأوضاع على الساحة الليبية، حيث استعرض شكري الأُسس التي تحكُم سياسة مصر الخارجية تجاه تلك الأزمات بغية تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعوب في المنطقة، معرباً عن رغبة مصر في مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والكندي على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

وذكر حافظ، أن وزير الخارجية أجاب على استفسارات رئيس مجلس الشيوخ الكندي والوفد المرافق له بشأن القضايا المختلفة والرؤية المصرية إزاء العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك جهود مصر في مكافحة الإرهاب، مستعرضاً الإستراتيجية المصرية التي تتأسس على المواجهة الشاملة للإرهاب أمنياً وتنموياً وفكرياً، وشارحاً دور المؤسسات الدينية المصرية في المواجهة الفكرية للتطرُف والفكر المتشدد.