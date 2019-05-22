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© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
وأكد وزير الإعلام، أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لدرس الموازنة، يوم الجمعة، في الواحدة والنصف.
وأشار الجراح أنه لم يحصل أي توتر خلال الجلسة كما تداولت بعض وسائل الإعلام بل كان هناك نقاش متواصل.
يذكر أن الموازنة ذات الطابع التقشفي التي تعمل عليها الحكومة هي الأولى من نوعها في لبنان، تتضمن 86 مادة لتخفيض العجز إلى 7،5%.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية الجمعة لإقرار موازنة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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