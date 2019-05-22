جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية الجمعة لإقرار موازنة البلاد

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وبعد الجلسة أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، إن العجز أنخفض من 7.68 لـ7.5، لافتاً إلى أن الاقتراحات الجديدة بحاجة لـ48 ساعة إضافية.

وأكد وزير الإعلام، أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لدرس الموازنة، يوم الجمعة، في الواحدة والنصف.

وأشار الجراح أنه لم يحصل أي توتر خلال الجلسة كما تداولت بعض وسائل الإعلام بل كان هناك نقاش متواصل.

يذكر أن الموازنة ذات الطابع التقشفي التي تعمل عليها الحكومة هي الأولى من نوعها في لبنان، تتضمن 86 مادة لتخفيض العجز إلى 7،5%.