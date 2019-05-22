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القاهرة — سبوتنيك. وقال المبعوث في إحاطة له، اليوم الأربعاء، بمجلس الأمن "تم استخدام اللاجئين الفلسطينيين كأدوات سياسية. الأونروا تعيش في الرمق الأخير".
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
وحول المؤتمر الاقتصادي في البحرين للاستثمار في فلسطين، قال المبعوث "الفلسطينيون سيخسرون إذا امتنعوا عن المشاركة في الورشة الاقتصادية بالبحرين الشهر المقبل".
وأشار إلى أن "الأونروا تواصل التحريض في وقت نستعد لعقد ورشة عمل بالبحرين لصالح الشعب الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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