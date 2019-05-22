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تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة

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© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook

وحسب "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، إن "لقاء جمع الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن الاجتماع، الذي حضره مسؤولون بمجلس الشوري القطري، "بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم أيضا "استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل أكثر".

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة وتيرة مباحثات سريعة بين دول الخليج ووفود غربية، خصوصا عقب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

 

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