- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook
وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم أيضا "استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل أكثر".
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة وتيرة مباحثات سريعة بين دول الخليج ووفود غربية، خصوصا عقب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.