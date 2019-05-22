دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صراع العروش: سباق الهواتف الذكية

عند الإنخراط في صراع الهواتف، هناك احتمالين لا ثالث لهما، إما الفوز أو الانهزام. وفي خضم معركة مواصفات الهواتف الذكية التي لا تنتهي، يعد اختيار الهاتف الفائز مهمة مستحيلة، حيث يجب أن يكون قادراً على تقديم تجربة تدوم لوقت طويل، وفي هذه الحالة فإنّ نظام التشغيل هو ما يجعل العتاد يمضي قدماً لفترة أطول.

لا توفر كافة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آندرويد “Android” هذه الميزة الرائعة. إلاّ أنّ نظام التشغيل آندرويد ون “Android One” المستخدَم في هواتف نوكيا الذكية على سبيل المثال قد تفوق في ذلك عبر تقديمه تجربة أندرويد خام دون تطبيقات إضافية تبطىء من أداء الجهاز. فضلاً عن الحصول على تحديثات نظام التشغيل بصورة أسرع وقبل أي جهة أخرى، بالإضافة إلى تحديثات الأمن الشهرية، وعليه سيتفوق هاتفكم الذكي على الآخرين وسيحظى بالأفضلية في لعبة مواصفات الهواتف الذكية التي لا تنتهي.

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إليكم 8 أسباب تجعل نظام التشغيل "آندرويد ون" هو من يحسم المعركة في لعبة الهواتف الذكية:

1- أداء متفوق

بينما تطلق بعض الشركات التحديثات التي تبطىء من أداء الجهاز، يقدم أندرويد ون “Android One” ترقيات نظام التشغيل لمدة عامين والتي من شأنها أن تطور تجربتكم باستمرار.

2- تحصين الهاتف

سيكون هاتفكم آمناً للغاية بفضل التحديثات الأمنية الشهرية المدمجة مع خدمة جوجل للحماية “Google Play Protect” التي تجري فحص السلامة على التطبيقات.

3- قوة الذكاء الإصطناعي

بفضل تطبيقي مساعد جوجل “Google Assistant” وعدسة جوجل “Google Lens” المدمجين، فإنّ أداء هاتفكم سيكون في منتهى الذكاء والسلاسة أكثر من أي وقت مضى.

4- بطارية طويلة الأمد

تقوم ميزة البطارية المتكيفة “Adaptive Battery” بتجميع المعومات حول كيفية استخدام تطبيقاتكم المفضلة وتتكيف وفقاً لذلك لتحسين أداء البطارية.

5- مساحة تخزين أكبر

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يقدم أندرويد ون “Android One” عدداً أقل من التطبيقات المحمّلة مسبقاً، ويوفر مساحة تخزين غير محدودة للصور العالية الجودة مجاناً من خدمة جوجل للصور “Google Photos”.

6- الحماية الذكية

تقوم خدمة جوجل بلاي للحماية “Google Play Protect” بفحص 50 مليار تطبيق يومياً، وتستخدم محركّات التعلّم الآلي من جوجل “Google” لصّد الفيروسات والبرامج الضارة.

7- فقدان الجهاز

يمكنكم تتبع جهازكم في حالة ضياعه أو سرقته. اضبطوا رمزاً للمرور أو استخدموا خدمة مسح وإلغاء كافة المعلومات عبر الدخول على حساب جوجل Googleالخاص بكم من جهاز آخر.

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8- تجربة سهلة ومبسطة

يأتي نظام التشغيل آندرويد ون “Android One” مصمماً من جوجل “Google” بطريقة تقدم تصفحاً سهلاً وتخصيصاً فورياً لحظة الحصول عليه.المزيد:

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