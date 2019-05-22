دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تنافس أندرويد بنظام تشغيل جديد

كشف ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي، أن الشركة الصينية قامت بتطوير نظام تشغيل لهواتفها الذكية، والذي تم صنعه في حال حدوث أي مواجهات محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير تقنية، فإن نظام تشغيل هواوي، الذي أطلقت عليه اسم HongMeng، في مثل كفاءة نظامي التشغيل الشهيرين Android و iOS، حيث من المتوقع أن تستخدمه الشركة الصينية بعد إعلان شركة جوجل الأمريكية إيقاف التحديثات الجديدة الخاصة بنظام تشغيلها أندرويد على هواتف هواوي.

وأشارت التقارير إلى أن هواوي بدأت العمل على نظام تشغيلها منذ عام 2012، وقد قامت الشركة الصينية باختباره على نطاق صغير، حيث حاز هونج منج على جائزة أفضل ابتكار من وزارة التعليم الصينية في عام 2018.

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ومن المتوقع أن تقوم هواوي بتثبيت نظام التشغيل الجديدة على أجهزتها المقرر طرحها في نهاية العام الجاري، أو في بداية العام الجديد، حيث ستقوم الشركة الصينية بتقديم حوافز للمطورين من أجل إنشاء تطبيقات تتوافق مع نظام تشغيلها، وذلك بحسب ما جاء في التقارير.

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وأضافت التقارير أن هواوي حققت إيرادات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال الربع الأولى من 2019، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، عقب مقاطعة العديد من الشركات الأمريكية لها.

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