شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: تعرض 10 مستوطنات إسرائيلية للحريق قرب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعاملت مع 10 حرائق منذ ساعات صباح اليوم، الأربعاء، بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

وذكرت وكالة "صفا" أن عدّة حرائق اندلعت فى أحراش الاحتلال شرقى محافظات القطاع، من بينها حريق كبير اندلع فى كيبوتس "بئيري" شرق المحافظة الوسطى، وآخر في "كيسوفيم"، وحرائق شرق خانيونس جنوبي القطاع.

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ويستخدم الفلسطينيون طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لايصال شعلة حارقة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التى تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار فى 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.