شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من قبضة الحوثيين فى مديرية قعطبة بالضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع.

جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء.

وأكدت المصادر أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، موضحا أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك.

وكان قيادي كبير في ميليشيات الحوثي يدعى سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي، التابعة للحوثيين قد قتل - في وقت سابق - خلال المعارك الدائرة بجبهة حجر بالضالع.