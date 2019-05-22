شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بالأعمال الأمريكى بالعراق: لا زيادة فى قواتنا العسكرية على الأراضى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود اليوم الأربعاء وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، لافتا إلى أنه إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له.

وقال هود - في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "لا يوجد أي زيادة عسكرية الآن في العراق ونحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي ذلك سنستجيب له"، مضيفا "نثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا".

وتابع: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية"، مشيرا إلى أن هناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".

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وشدد القائم بالأعمال الأمريكي على عدم معرفة من كان المستهدف في الصاروخ الذي سقط على المنطقة الخضراء قبل أيام، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية تعمل مع الحكومة العراقية للوصول للفاعل.

وقال هود "لم تعلن - حتى الآن - أية جهة مسئوليتها على ضرب الصاروخ في المنطقة الخضراء، كما أننا لا نعرف من كان المستهدف"، لافتا إلى أن "السفارة الأمريكية في بغداد تعمل - حاليا - مع الحكومة العراقية للوصول إلى الفاعل".

وبشأن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، قال الدبلوماسي الأمريكي إن بلاده "لا تحتاج إلى وساطة من العراق، ويمكننا التواصل مع إيران بشكل مباشر لتحقيق هدفنا وجلبها لطاولة التفاوض معنا، إلا أننا نرحب بالتشاور مع الحكومة العراقية لتبادل وجهات النظر في مثل تلك الأمور".

يشار الى أن خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت - في وقت سابق - عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.