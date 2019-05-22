اخبار الخليج

سلطنة عمان والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة فى مجالات متعددة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة فى مجالات متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، اتفاقية تعاون وشراكة بينهما لتطوير الروابط الثنائية المتعددة فى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية.

 

ووفقا لحساب وزارة الخارجية العمانية على تويتر، وقع الاتفاقية بمقر وزارة الخارجية البريطانية فى لندن، يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعن الجانب البريطانى جريمى هانت وزير الخارجية البريطانى.

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

 

وتعد الاتفاقية توثيقاً رسمياً للصداقة الراسخة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة، وتأتي بمثابة تطوير وتعزيز للروابط العميقة التي تجمعهما، والرؤى المشتركة لمستقبل أفضل لهذه العلاقات والمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

Advertisements

 

وتشمل الاتفاقية التعاون في مختلف القطاعات استناداً إلى المصالح المشتركة الموثوقة وعلى رأسها العلاقات الثنائية واستمرار المشاورات المتبادلة بين الحكومتين على أعلى المستويات بما يسهم في دعم السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجانبان بعد توقيع الاتفاقية
الجانبان بعد توقيع الاتفاقية

 

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم النمو الاقتصادى الحيوى المستدام عبر تطوير شراكات قوية تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين لإيجاد بيئة اقتصادية منفتحة وتنافسية، وتأتى هذه الاتفاقية استكمالاً للاتفاقية الأمنية وإعلان المبادئ الذين تم توقيعهما.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة فى مجالات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا