6 قتلى في قصف للنظام السوري وحلفائه على "خفض التصعيد"

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

قتل 6 مدنيين في قصف جوي ومدفعي لنظام بشار الأسد وحلفائه، الأربعاء، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن النظام وحلفاءه يستهدفون بقصف مدفعي وجوي كثيف، منذ مساء أمس، معظم قرى وبلدات ريف إدلب، وريفي حماة الشمالي والغربي.

من جانبها قالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، إن 6 مدنيين قتلوا وجرح 17 آخرون منذ صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن القتلى سقطوا في مدينتي سراقب وجسر الشغور، وبلدة معرتحرمة، في ريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ، وأن عدد القتلى مرشح للازدياد في ظل تواصل القصف على المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.