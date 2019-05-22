نصائح صحية.. التغييرات الكبيرة في #الوزن تزيد خطر الإصابة بـ #الخرف

صحيفة الخليج الالكترونية

أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوزن أو فقدانه مع التقدم في العمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف بمقدار الربع.

وشهد الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و79 عاما والذين ارتفع مؤشر كتلة الجسم لديهم بنسبة 10% أو أكثر خلال عامين، زيادة في نسبة الإصابة بالخرف بنحو 25%.

أما بالنسبة للنساء، فأدى التغيير الكبير في مؤشر كتلة الجسم إلى زيادة احتمال تعرضهن للخرف بنسبة تتراوح بين 15% و17%، وفقا لما كشفته الدراسة الجديدة التي أجريت في كوريا الجنوبية على عينة شملت 67 ألف مشارك.

ويعتقد الخبراء أن التغييرات الدراماتيكية قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتؤثر على الهرمونات مثل الأنسولين المرتبط بمخاطر الخرف.

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وقال البروفيسور جين وون كوون، من جامعة كيونغ بوك الوطنية: “قد تكون زيادة الوزن وفقدانه عاملين خطرين مهمين مرتبطين بالخرف، وتشير نتائجنا إلى أن التحكم في الوزن وإدارة الأمراض والحفاظ على نمط حياة صحي مفيدان في الوقاية حتى عند التقدم في العمر”.

وقالت الدكتورة جانا فويجت من مركز أبحاث ألزهايمر بالمملكة المتحدة: “يمكن أن يكون للوزن الصحي فوائد مهمة، بما في ذلك المساعدة في السيطرة على عوامل خطر الإصابة بالخرف”.

موضحة أن الدراسة “لا تخبرنا أن فقدان الوزن أو اكتسابه يسببان الخرف وما من سبب واضح لعدم اتخاذ الناس إجراءات لتحقيق وزن صحي، لذلك، من المهم إجراء مزيد من البحوث للكشف عن المزيد حول هذه العلاقة وما إذا كان هذا الرابط يمكن أن يساعد في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الخرف”.

وتابعت: “يمكن أن يكون للوزن الصحي في أي مرحلة من الحياة فوائد صحية مهمة، بما في ذلك المساعدة في السيطرة على عوامل خطر الإصابة بالخرف مثل السكري وارتفاع ضغط الدم”.