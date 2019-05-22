الحماد: #اتحاد_الكرة جعل من #الهلال إلى جثة هامدة

حمّل الإعلامي الرياضي ، صالح الحمادي ، الاتحاد السعودي مسئولية ما حدث لفريق الهلال هذا الموسم من تراجع في النتائج والمستويات.

وقال الحمادي فى تصريحات لصحيفة “الرياض” :” للأسف اتحاد الكرة هو المسئول الأول عما حدث للأزرق، لقد حوله إلى جثة هامدة، لو دفع اتحاد الكرة 200 مليون ريال تعويض مقابل جثة الهلال المرمية على قارعة الطريق فلن تفي أزرق العاصمة حقوقه “.

وتابع :” لقد جرد اتحاد الكرة، فريق الهلال من أسلحته ودعوه للمبارزة أعزل حد الغيلة، ولو تعرض النصر لذات الموقف لكاد يهبط بعد بطولتي الدوري موسمين متتاليين”.

يذكر ان العالمي قد توج بلقب الدورى السعودي للمرة الثامنة فى تاريخه، فيما جاء الزعيم فى المركز الثاني.