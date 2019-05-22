الهريفي يقترح بديل #احمد_موسى للانضمام لـ #النصر

صحيفة الخليج الإلكترونية نشر فهد الهريفي لاعب النصر السابق، مقطع فيديو لمهارات وأهداف اللاعب المغربي سفيان بوفال لاعب سيلتا فيجو الإسباني، وذلك لترشيحه للانضمام لنادي النصر بديلا للنيجيري أحمد موسى. وعلق الهريفي على مقطع فيديو قائلا: ياليت من الآن يبدء العمل في البحث والاختيار النصر يحتاج أربعة او خمسه محليين أظهره ومحور وطرف .وأضاف :مع تغيير جونز برونو جواليانو احمد موسى سبق عرضت بديل جوليانو .. وهذا ينفع بديل لأحمد موسى.. الهمه الهمه يا ابوفهد

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