أندية #سعودية تسعى لإنقاذ لاعب #الهلال من جحيم دكة البدلاء

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صحيفة الخليج الإلكترونية
وعانى جحفلي في الموسم المنصرم من جحيم الدكة، حيث ظهر في مباريات قليلة خلال مشاركات الهلال الأخيرة.
وأشارت وسائل الإعلام لوجود رغبة لعدد من الأندية في السعودية للتعاقد مع جحفلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي تعاقد جحفلي مع الهلال في يناير المقبل، وبات يحق له التوقيع لأي نادي خلال الموسم المقبل.
وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق قد بدأ في إجرءات التفاوض مع جحفلي لتجديد عقده مع الفريق إلا أن رحيله جمد المفاوضات ولم يتم اتخاذ أي قرار جديد بشأن اللاعب.
لعب جحفلي مع الهلال في الموسم الحالي 19 مباراة فقط، سجل هدفا وحيدا وحصل على إنذارين.
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