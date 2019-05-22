إنتر_ميلان يقترب من إعلان #كونتي مدربا للفريق

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب نادي إنتر ميلان من إعلان تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.
وأوضحت شبكة سكاي الإيطالية أن مسئولي إنتر ومدرب تشيلسي السابق، اقتربوا من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتولي كونتي المسئولية الفنية.
ومن المنتظر أن يرحل لوسيانو سباليتي عن تدريب إنتر ميلان بعد خوض آخر مباراة للفريق في الدوري أمام أمبولي، الأحد المقبل، ويحتاج فيها لتحقيق الفوز لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
يذكر أن كونتي كان ضمن المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس في الموسم الجديد، إلا أن البرتغالي رونالدو لاعب السيدة العجوز أبدى انزعاجه من وجوده بسبب أسلوبه في التعامل والتدريب.
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