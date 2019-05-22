أبطال_آسيا : #غيونغنام_الكوري الجنوبي يودع المنافسة رغم فوزه على #جوهور_الماليزي

صحيفة الخليج الإلكترونية ودع فريق غيونغنام الكوري الجنوبي المنافسة من الدور الأول رغم فوزه على ضيفه جوهور دار التعظيم الماليزي 2-0 اليوم على استاد مركز تشانغوون لكرة القدم في تشانغوون، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز كاشيما انتليرز الياباني حامل اللقب على ضيفه شاندونغ لونينغ الصيني 2-1 على استاد كاشيما في ايباراكي.

وتصدر شاندونغ لونينغ ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ، مقابل 10 نقاط لكاشيما انتليرز و8 لغيونغنام و4 لجوهور، حيث تأهل شاندونغ لونينغ وكاشيما انتليرز إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16 يلتقي شاندونغ لونينغ مع مواطنه غوانغزهو ايفرغراند ثاني المجموعة السادسة، في حين يتقابل كاشيما انتليرز مع مواطنه سانفريس هيروشيما أول المجموعة السادسة أيضاً، علماً بأن مباراتي دور الـ16 تقامان خلال شهر يونيو المقبل.

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