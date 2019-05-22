دوري_أبطال_آسيا: #غوانغزهو_ايفرغراند الصيني يرافق #هيروشيما الياباني إلى الدور الـ16

صحيفة الخليج الإلكترونية تأهل فريق غوانغزهو ايفرغراند الصيني إلى الدور الـ16 بفوزه على ضيفه دايغو الكوري الجنوبي بهدف دون رد اليوم على استاد تيانهي في غوانغزهو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً فوز سانفريس هيروشيما الياباني خارج ملعبه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-1 على استاد ريكاتانغولار في ملبورن.

وتصدر سانفريس هيروشيما ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة ، مقابل 10 نقاط لغوانغزهو ايفرغراند و9 لدايغو ، ونقطة لملبورن، حيث تأهل سانفريس هيروشيما وغوانغزهو ايفرغراند إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16 يلتقي سانفريس هيروشيما مع مواطنه كاشيما انتيلرز حامل اللقب ثاني المجموعة الخامسة، في حين يتقابل غوانغزهو ايفرغراند مع مواطنه شاندونغ لونينغ أول المجموعة الخامسة أيضاً، علماً بأن مباراتي دور الـ16 تقامان خلال شهر يونيو المقبل.

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