سلمان_للإغاثة يواصل لليوم 16 توزيع السلال الغذائية الرمضانية في #لبنان

الخليج - واس يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مدينة طرابلس اللبنانية. فقد جرى توزيع 799 سلة غذائية رمضانية على الأسر اللبنانية الأشد فقرًا استفاد منها 799 عائلة لبنانية في مدينة طرابلس. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لسد الفجوة الغذائية للشعب اللبناني الشقيق.

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