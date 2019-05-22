حساب_المواطن يحدد الراتب المفصح عنه.. الشامل أم ما ينزل بالصراف؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة إضافة الراتب، وكيف يتم تحديد المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه في البرنامج.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا حول طريقة إدراج الراتب، وهل يتم إضافته شاملاً البدلات والعلاوات أم ما يتم الحصول عليه فقط من الصراف في بداية كل شهر.

وردّ حساب المواطن بالقول: يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”

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وفي وقت سابق شدّد حساب المواطن على ضرورة عدم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة عند إضافة الدخل في مرحلة التسجيل.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.