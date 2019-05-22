هدف يعلن عن تقديم صرف #إعانة_حافز لتكون في 30 مايو الجاري

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وأكّد “هدف”، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل “حافز”؛ لتكون في 30 مايو الجاري بدلاً من 5 يونيو المقبل.

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