شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرج: خطط لطرح 30% من أسهم «ساهر» للاكتتاب العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت وكالة بلومبيرج أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس خططاً لطرح حصة قد تصل إلى 30% للاكتتاب العام في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المعروفة باسم “تحكم”، وهي التي تدير نظام “ساهر” للرصد المروري الآلي.
وأضافت الوكالة ، أن الصندوق يعمل مع البنك السعودي الفرنسي على دراسة خطة الطرح، وفقاً لـ”العربية. نت”.
وتم إطلاق نظام ساهر المروري قبل عشرة أعوام، وهو نظام يراقب الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات المنتشرة في المملكة.
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