شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شبكة إثيوبية لترويج المخدرات بالباحة.. يقطنون الجبال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:
نجحت الفرق الميدانية بإدارة مكافحة المخدرات بالباحة في إلقاء القبض على شبكة تقوم بترويج المخدرات بالمنطقة، وبحوزتهم أكثر من 50 ألف حبة من الحبوب المحظورة.
يأتي ذلك بعد متابعة دقيقة وكمين مُحكم تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات؛ حيث ألقت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقة بالمنطقة، يقومون بترويج الحشيش والحبوب المحظورة.
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