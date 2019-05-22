زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

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في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.

وفي عام 1987: وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند. وفي عام 1990: اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية. وفي عام 1992: انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة. وفي عام 2004: انعقاد

وفي عام 1987: وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند. وفي عام 1990: اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية. وفي عام 1992: انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة. Advertisements وفي عام 2004: انعقاد القمة العربية في تونس، وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمه الافتتاح. وفي عام 1856: ولد سليمان البستاني، أديب لبناني. وفي عام 1859: ولد آرثر كونان دويل، كاتب إنجليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز. وفي عام 822: توفي الحكم بن هشام، أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس. وفي عام 910: توفي أبوبكر محمد بن داوود الظاهري، أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري.

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